НАПЕШИТЕ сообщение жизнь и творчество л.н.толстой

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Краткая биография Льва Толстого Лев Толстой – великий русский писатель и мыслитель, почетный член Императорской АН и академик изящной словесности. Толстой почитаем и широко известен во всем мире как величайший просветитель, публицист и религиозный мыслитель. Его идеи способствовали появлению нового религиозного течения, под названием «толстовство». Его перу принадлежат такие произведения мировой классики, как «Война и мир», «Анна Каренина», «Хаджи-Мурат». Некоторые из его работ неоднократно экранизировались как в России, так и за её пределами. Лев Николаевич родился 9 сентября 1828 года в Ясной Поляне Тульской губернии, в богатой дворянской семье. Обучался в Казанском университете, который позже оставил. В возрасте 23 лет отправился на войну на Кавказ, где принялся за написание трилогии: «Детство», «Отрочество», «Юность». Далее участвовал в Крымской войне, после окончания которой вернулся в Петербург. Здесь он опубликовал в журнале «Современник» свои «Севастопольские рассказы». В период с 1853 по 1863 год Толстой писал повесть «Казаки», но вынужден был прервать работу, чтобы вернуться в Ясную Поляну и открыть там школу для сельских детей. Он сумел создать свою собственную методику преподавания. Свое самое значимое произведение, «Война и мир», Толстой писал с 1863 по 1869 год. Следующее, не менее гениальное произведение «Анна Каренина», автор писал с 1873 по 1877 год. В это же время происходило формирование его философских взглядов на жизнь, которые позже были названы «толстовством». Суть этих взглядов просматривается в «Исповеди», в «Крейцеровой сонате» и некоторых других произведениях. Благодаря Толстому Красная Поляна стала своего рода местом поклонения. Люди со всей России приезжали послушать его, как духовного наставника. В 1901 году всемирно известный писатель был официально отлучен от церкви. В октябре 1910 года Толстой тайком покинул дом и уехал на поезде. По дороге он резко заболел и был вынужден сойти в Астапово, где в доме начальника станции И. И. Озолина провел семь последних дней своей жизни. Умер великий писатель 20 ноября в возрасте 82 лет и был похоронен в лесу в Ясной Поляне на краю оврага, где в детстве играл с братом.