Напиишите не большое сочинение об пословице "Друзья познаются в беде." ДАМ 30 балов

Гость: Гость:

Каждый из нас нуждается в друге, который всегда будет рядом и поможет в трудную минуту, которому ты можешь доверить все свои секреты.Есть такая пословица:"Друг познается в беде" и это действительно так.Иногда дружба может оказаться пустым звуком и только пройдя через испытания можно доказать, что ваша дружба действительно существует. Настоящий друг всегда будет с тобой, всегда поможет, никогда не будет осуждать тебя, поможет отстоять твою точку зрения, всегда будет на твоей стороне.Все это он будет делать с удовольствием, потому что мысль о помощи своему другу для него очень приятна.Даже в самых сложных ситуациях друг не оставит тебя одного. Дружба очень важна для каждого, ведь это опора и поддержка, но иногда нужно быть уверенным, что это настоящая дружба.