Написал квадрат со стороной 4 см. раздели его на 4 равные части закрылась банк четвертую квадрата. найди периметр закрепленного квадрата
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Написал квадрат со стороной 4 см. раздели его на 4 равные части закрылась банк четвертую квадрата. найди периметр закрепленного квадрата
Ответ(ы):
Гость:
Если я правильно понимаю, то разделив квадрат на четыре равные части, закрепленный квадрат получится со сторонами равными по два см. А периметр квадрата по формуле это 4*сторону квадрата. т.е. 4*2=8 см
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