Написано одиннадцать троек подряд:3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.Расставьте знаки действий и скобки, чтобы значение полученного выражения равнялось номеру наступившего года

География

Написано одиннадцать троек подряд:3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.Расставьте знаки действий и скобки, чтобы значение полученного выражения равнялось номеру наступившего года

Автор: Гость