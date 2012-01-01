Написано одиннадцать троек подряд:3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.Расставьте знаки действий и скобки, чтобы значение полученного выражения равнялось номеру наступившего года
География
Написано одиннадцать троек подряд:3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.Расставьте знаки действий и скобки, чтобы значение полученного выражения равнялось номеру наступившего года
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3+(33:3)+3*(333+333)=2012 или так (333+333)*3+33:3+3 = 2012
Гость:
(333+333)*3+33:3+3=2012 33:3+(333+333)*3+3=2012 3+33:3+3*(333+333)=2012
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