Написать 10 прилагательных, относительных, качественных и притяжательных!! Помог??те срочно!!

Гость: Гость:

1) качественное прилагательное - горький шоколад, т.е. просто называет признак предмета. (самые распостраненные, да и их сразу видно).2) относительное прилагательное - железная дверь, т.е. сделана из железа; деревянный забор, т.е. сделан из дерева.3) притяжательное прилагательное - папино пальто, мамина косметичка, т.е. притяжательное указывает на то, кому принадлежит предмет.Надеюсь правильно_)