Написать диалог между бабушкой и пятиклассницей. Девочка отстаивает мысль про вр??дность одинаковой формы для учеников. Бабушка настаивает на единой школьной форме
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Написать диалог между бабушкой и пятиклассницей. Девочка отстаивает мысль про вр??дность одинаковой формы для учеников. Бабушка настаивает на единой школьной форме
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-привет бабушка -внучка привет!А почему ты не в школьной форме? -А она мне не нужна! -а по чему? -смысл?это не красиво и не модно! Ещё не удобно! -почему не модно?Я в свои года в такой и ходила!А в школу надо в школьной форме ходить!
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