Написать диалог между бабушкой и пятиклассницей. Девочка отстаивает мысль про вр??дность одинаковой формы для учеников. Бабушка настаивает на единой школьной форме

Гость: Гость:

-привет бабушка -внучка привет!А почему ты не в школьной форме? -А она мне не нужна! -а по чему? -смысл?это не красиво и не модно! Ещё не удобно! -почему не модно?Я в свои года в такой и ходила!А в школу надо в школьной форме ходить!