Написать эссе( Строчек на 7-8 хотя бы) Согласны ли вы с приведенным высказыванием: "Революция- столь же мало удовлетворительный способ разрешать человеческие споры, как и война."

Гость: Гость:

Недавно я услышала высказывание,что революция столь же мало удовлетворительный способ разрешать человеческие споры,как и война. Я согласна с данным высказыванием,потому что революция приносит много человеческих жертв,равносильно,как и война. А в результате люди не всегда выигрывают начатые войны или добиваются желаемого в ходе революции. Таким примером может быть ВОВ:Германия,начавшая войну,не добилась совершенно ничего в конечном итоге,но оставила миллиарды семей без жизни,а мир разрушила полностью. Я придерживаюсь мнения,что после революций и воин придётся заново воссоздавать мир и спокойствие в стране,поэтому прибегать к проведению воин или революций ни в коем случае не стоит,иначе от этого опять пострадают люди. Существуют другие способы решения различных конфликтов,в первую очередь это простые переговоры.