Написать функцию bsearch, которая принимает на вход отсортированный по неубыванию массив целых чисел и целое число x. В качестве результата функция должна возвращать индекс первого элемента массива, строго большего x. В Вашей р...

Информатика

Написать функцию bsearch, которая принимает на вход отсортированный по неубыванию массив целых чисел и целое число x. В качестве результата функция должна возвращать индекс первого элемента массива, строго большего x. В Вашей реализации функция может принимать любое количество любых параметров, только 2 этих параметра обязательны. При использовании Вашей функции должна быть возможность определить, существует ответ или нет. В качестве решения пришлите ссылку на репозиторий с программой на языке C с примером использования функции.

Автор: Гость