Написать функцию bsearch, которая принимает на вход отсортированный по неубыванию массив целых чисел и целое число x. В качестве результата функция должна возвращать индекс первого элемента массива, строго большего x. В Вашей р...
Информатика
Написать функцию bsearch, которая принимает на вход отсортированный по неубыванию массив целых чисел и целое число x. В качестве результата функция должна возвращать индекс первого элемента массива, строго большего x. В Вашей реализации функция может принимать любое количество любых параметров, только 2 этих параметра обязательны. При использовании Вашей функции должна быть возможность определить, существует ответ или нет. В качестве решения пришлите ссылку на репозиторий с программой на языке C с примером использования функции.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Int bsearch(int arr[],int x,int n) { for (int i = 0;i < n;++i) { if (arr[i] > x) return i; } return -1; // возвращает "-1" если нет такого элемента. // Не могу использовать "0" т.к существует индекс 0. }
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