Написать Изложение с помощью плана Тема: "Спасение рыбы" Вот план: 1. Плохая погода. 2. Решение идти на рыбалку. 3. Первые лунки. 4. Рыбе грозит опасность. 5. Спасение рыбы о смерти С помощью Плана написать Изложение ...
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Написать Изложение с помощью плана Тема: "Спасение рыбы" Вот план: 1. Плохая погода. 2. Решение идти на рыбалку. 3. Первые лунки. 4. Рыбе грозит опасность. 5. Спасение рыбы о смерти С помощью Плана написать Изложение Можно своими словами Пожалуйста очень нужно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня плохая погода. Моросит дождь. Дует сильный ветер. Я и папа решили пойти на рыбалку. Мы накопали побольше червяков,сделали бутерброды и чай. Мы пришли к реке. Там мы нашли сухое место пой деревом, достали удочки и начали ловить рыбу. Подул сильный ветер. Вдруг мы увидели как одну рыбу выбросило на берег, прямо к дереву под которым мы сидели. Бедная рыбка вся извивалась и задыхалась. Мы подошли к ней. Она замерла. Папа взял ее в руки. Она вся извивалась. Вдруг рыбка выскользнула из рук и покатилась прямо в реку. Мы были рады что спасли рыбку!
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