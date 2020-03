Написать либо by или on. Помогите! Пож.! Могла сделать это и сама, но в учебнике к сожа??ению не нашла. А учительница этого правила не объяснила)

Гость: Гость:

By-от это истпользуют пример как приложение I go to school by bus- я еду в школу на автобусе. Тоисть by можно использовать начем едишь I go to cafe by car. А on-на. незнаю как оно испоьзуеться, но можно сделать приложение I on the sea или I was doctor on Monday