Написать либо by или on. Помогите! Пож.! Могла сделать это и сама, но в учебнике к сожа??ению не нашла. А учительница этого правила не объяснила)
Английский язык
Написать либо by или on. Помогите! Пож.! Могла сделать это и сама, но в учебнике к сожа??ению не нашла. А учительница этого правила не объяснила)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
By-от это истпользуют пример как приложение I go to school by bus- я еду в школу на автобусе. Тоисть by можно использовать начем едишь I go to cafe by car. А on-на. незнаю как оно испоьзуеться, но можно сделать приложение I on the sea или I was doctor on Monday
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