Написать от лица участника крестового похода обращение к крестьянам о необходимости участия с обьяснением причины. СРОЧНО СЕГОДНЯ УЖЕ НУЖНО СДАВАТЬ!!!!!

История
Написать от лица участника крестового похода обращение к крестьянам о необходимости участия с обьяснением причины. СРОЧНО СЕГОДНЯ УЖЕ НУЖНО СДАВАТЬ!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы идем на святую землю где был распят Иисус Христос и которая принадлежит нам . Она была завещана нам. И мы непотерпим наглости .
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