Написать по 2 примера с приставками -при- -пре - -с- з- -без- -бес-

Русский язык
Написать по 2 примера с приставками -при- -пре - -с- з- -без- -бес-
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Прилететь придумать переехал пределах бездомных бесполезно бездумно бесплатно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Героиню какой сказки А.С.Пушкина напоминает вам королева из сказки дикие лебеди?? ??рочно))
Ответить
Русский язык
Выберите пары слов которые не являются однокоренными: 1)полюс-полярник 2) носилки-переносица 3) поляк-полковник 4) гористый- загорать ...
Ответить
Математика
В деревне 24 деревянных дома ,а кирпичных домов - 34 от числа деревянных.Сколько все??о дамов в деревнье?
Ответить
Физика
Монета лежит в воде на глубине 2 м. На какой глубине мы увидим монету, если будем см??треть на неё сверху по вертикали? Показатель преломления воды...
Ответить
Математика
Как сдлать краткое условие ... Дети сделали 10 фонариков и 6 хлапушек Сколько всего ёлочных игрушек они сделали?
Ответить