Написать предложение со словами гриб грибной грибники. в предложении должно быть название деревни и имя мальчика

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Написать предложение со словами гриб грибной грибники. в предложении должно быть название деревни и имя мальчика
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В деревне Домодедово росли грибы. Мальчик по имени Петя собирал грибы для грибного супа. Грибники пришли а половину грибов нету
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