Написать предложения в отрицательной (1) и вопросительной (2)форме каждое i will help my mother abaet the house. i prepared tarkey yesterday.

Английский язык
Написать предложения в отрицательной (1) и вопросительной (2)форме каждое i will help my mother abaet the house. i prepared tarkey yesterday.
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