Написать предложения в отрицательной (1) и вопросительной (2)форме каждое i will help my mother abaet the house. i prepared tarkey yesterday.
Английский язык
Написать предложения в отрицательной (1) и вопросительной (2)форме каждое i will help my mother abaet the house. i prepared tarkey yesterday.
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Я встою утром чищу зубы умываюсь.потом завтракаю и иду в школу иду на коток котаюс?? на коньках или лыжах
Другие предметы
Английский язык