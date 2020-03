Написать программу на языке Pascal Палиндромом называется строка, которая одинако??о читается как слева направо, так и справа налево. Рассмотрим все натуральные числа, запись которых в десятичной системе счисления является ...

Гость: Гость:

Var s: string; n,m: integer; begin readln(n); if (n <= 9) then write(n) else if (n <= 9 + 9) then begin s := inttostr(n - 9); write(s + s); end else if (n <= 9 + 9 + 90) then begin s := inttostr(n - 9 -9 + 10 -1); m:=s.Length-1; write(s + s[m:0:-1]); end else if (n <= 9 + 9 + 90 + 90) then begin s := inttostr(n - 9 - 9 + 90 + 10 - 1); write(s + s[::-1]); end else if (n <= 9 + 9 + 90 + 90 + 900) then begin s := inttostr(n - 9 - 9 - 90 - 90 + 100 - 1); m:=s.Length-1; write(s + s[m:0:-1]); end else if (n <= 9 + 9 + 90 + 90 + 900 + 900) then begin s := inttostr(n - 9 - 9 - 90 - 90 - 900 + 100 - 1); write(s + s[::-1]); end else if (n <= 9 + 9 + 90 + 90 + 900 + 900 + 9000) then begin s := inttostr(n - 9 - 9 - 90 - 90 - 900 - 900 + 1000 - 1); m:=s.Length-1; write(s + s[m:0:-1]); end else if (n <= 9 + 9 + 90 + 90 + 900 + 900 + 9000 + 9000) then begin s := inttostr(n - 9 - 9 - 90 - 90 - 900 - 900 - 9000 + 1000 - 1 ); write(s + s[::-1]); end else begin s := inttostr(n - 9 - 9 - 90 - 90 - 900 - 900 - 9000 - 9000 + 10000 - 1); m:=s.Length-1; write(s + s[m:0:-1]); end end.