Написать программу на Pascal,для вычисления значения функции F(x)= а) =0.5 при x-1 б)=0 при x=0 в)=x+3 при xlt;-1 x=[-3;4] с шагом 0,5

Информатика

Написать программу на Pascal,для вычисления значения функции F(x)= а) =0.5 при x-1 б)=0 при x=0 в)=x+3 при xlt;-1 x=[-3;4] с шагом 0,5

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