Написать программу на Pascal,для вычисления значения функции F(x)= а) =0.5 при x-1 б)=0 при x=0 в)=x+3 при xlt;-1 x=[-3;4] с шагом 0,5
Информатика
Написать программу на Pascal,для вычисления значения функции F(x)= а) =0.5 при x-1 б)=0 при x=0 в)=x+3 при xlt;-1 x=[-3;4] с шагом 0,5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var x:real; begin x:=-3; while x<=4 do begin if x>=1 then writeln('F(x) = ',sqr(x)/2); if x=0 then writeln('F(x) = 0'); if x<-1 then writeln('F(x) = ',x+3); x:=(x+0.5); end end.
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