Написать программу в Pascal, которая бы решала задачу: дано целое число Agt;1. Найдите наименьшое целое неотрицательное q, при котором 5^qgt;A.

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Написать программу в Pascal, которая бы решала задачу: дано целое число Agt;1. Найдите наименьшое целое неотрицательное q, при котором 5^qgt;A.

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