Написать программу в Pascal, которая бы решала задачу: дано целое число Agt;1. Найдите наименьшое целое неотрицательное q, при котором 5^qgt;A.
Информатика
Написать программу в Pascal, которая бы решала задачу: дано целое число Agt;1. Найдите наименьшое целое неотрицательное q, при котором 5^qgt;A.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var a,q:integer; begin readln(a); for q:=1 to a do if power(5,q)>a then begin write(q); break; end; end.
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