Написать решение задачи на языке программирования Паскаль. 6.Тронувшись с места, автомобиль каждую секунду увеличивает скорость на a км/ч. На этом участке дороги существует ограничение V км/ч. Выяснить, через сколько полных се...
Информатика
Написать решение задачи на языке программирования Паскаль. 6.Тронувшись с места, автомобиль каждую секунду увеличивает скорость на a км/ч. На этом участке дороги существует ограничение V км/ч. Выяснить, через сколько полных секунд автомобиль превысит предельно допустимую скорость V?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var a,V,x:integer; begin write('Задайте ограничение = ');readln(V); write('Задайте ускорение = ');readln(a); x:=V div a; if (V div a) < (V/a) then x:=x+1; write('Через ',x,' полных секунд автомобиль превысит ограничение в ',V,' км/ч'); end.
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