Написать решение задачи на языке программирования Паскаль. 6.Тронувшись с места, автомобиль каждую секунду увеличивает скорость на a км/ч. На этом участке дороги существует ограничение V км/ч. Выяснить, через сколько полных се...

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Написать решение задачи на языке программирования Паскаль. 6.Тронувшись с места, автомобиль каждую секунду увеличивает скорость на a км/ч. На этом участке дороги существует ограничение V км/ч. Выяснить, через сколько полных секунд автомобиль превысит предельно допустимую скорость V?

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