Написать со словом нос 6-10 фразеологизмов, объяснить их смысл и составить предложения с ними(одно предложение на один фразеологизм)

Русский язык

Написать со словом нос 6-10 фразеологизмов, объяснить их смысл и составить предложения с ними(одно предложение на один фразеологизм)

Автор: Гость