Написать со словом нос 6-10 фразеологизмов, объяснить их смысл и составить предложения с ними(одно предложение на один фразеологизм)
Русский язык
Написать со словом нос 6-10 фразеологизмов, объяснить их смысл и составить предложения с ними(одно предложение на один фразеологизм)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зарубить на носу- запомнить, Вешать нос-задаться Клевать носом- лентяйничать Крутить носом- проявлять неудовольствие Не высовать нос- не показываться кому-либо Утирать нос- доказать своё мнение.
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