Написать соченение на предложения Мой самый любимый праздник и подеркнуть все гл??голыопределитьих время и число

Гость: Гость:

Мой любимый праздник! мой самый любимый праздник это новый год . каждый новый год мы покупаем елку наряжаем светлыми огоньками и яркой мишурой ! потом садимся за стол и слушаем куранты ! лучший праздник!!! Покупаем ,наряжаем садимся слушаем наст. вр. мн. ч. ;