Написать Сочинение как я провел Эти каникулы,Но! Сочинения должно быть Похоже что Пацан писал и И то что все выходные я гулял и Сидел дома.Жду даю 45 баллов

Литература
Написать Сочинение как я провел Эти каникулы,Но! Сочинения должно быть Похоже что Пацан писал и И то что все выходные я гулял и Сидел дома.Жду даю 45 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В эти каникулы я гулял на улице с друзьями. А еще сидел дома.Дома я играл в компьютерные игры так же смотрел телевизор .Я провожу свои каникулы так.Я люблю отдыхать Как то так)))
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