Написать сочинение - миниатюру как вы понимаете, "Там русский дух, там Русью пахнет!" (строчка из поэмы Руслан и Людмила) до 10 предложений написать сочинение - миниатюру РЕБЯТ ОЧЕНЬ СРОЧНО ДАЮ 15 БАЛЛОВ
Литература
Написать сочинение - миниатюру как вы понимаете, "Там русский дух, там Русью пахнет!" (строчка из поэмы Руслан и Людмила) до 10 предложений написать сочинение - миниатюру РЕБЯТ ОЧЕНЬ СРОЧНО ДАЮ 15 БАЛЛОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я понимаю это так: там русский дух,там русью пахнет-обозначает,что там сильный русский народ,который всех победит.Русью пахнет,что русские низачто не сдадутся,и с ними бесполезно работать...
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