Написать сочинение на пол страницы ключевые слова: впечатление, первый подарок, л??тературные герои, подражать, неизведанны мир, фантастика, детективы,сказка Все слова можно не использовать

Гость: Гость:

Я получил первый подарок в праздник день знаний это тетрадь, ручка и карандаш. Я люблю играть со своим другом в дотективы мы жили в неизвестном мире. это мы придумали своих сказочных героев. когда мы с моим другом нашли похитителя эта была фантастика.