Написать сочинение по этим предложениям Пришла осень.Пожилтели листя.Деревья стоят в лесу.Небо низкое.Птитцы собираются.Кругом тишена

Гость: Гость:

Осень раскрасила своими чудесными красками листья на деревьях.Всё вокруг стало многоцветным и рябым. Пожелтели кружевные листья берёз.Покраснели листочки-монетки осин.Побурели разные листья на крючковатых ветках дубов.Заалели листья-звёзды на клёнах.Тронула позолота и воздушную листву рябин. Тихо и красиво в лесу.Листья чуть слышно шуршат,лопочут,о чём-то шепчутся.Лишь изредка нарушит эту тишину стайка птиц ,перелетающих с дерева на дерево.И снова всё как будто замирает. Скоро начнётся пора листопада и закружит в лесу пёстрая метель:янтарно-золотая,медно-рыжая,пунцовая....