Написать сочинение по этим предложениям Пришла осень.Пожилтели листя.Деревья стоят в лесу.Небо низкое.Птитцы собираются.Кругом тишена

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Написать сочинение по этим предложениям Пришла осень.Пожилтели листя.Деревья стоят в лесу.Небо низкое.Птитцы собираются.Кругом тишена
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Осень раскрасила своими чудесными красками листья на деревьях.Всё вокруг стало многоцветным и рябым.     Пожелтели кружевные листья берёз.Покраснели листочки-монетки осин.Побурели разные листья на крючковатых ветках дубов.Заалели листья-звёзды на клёнах.Тронула позолота и воздушную листву рябин.     Тихо и красиво в лесу.Листья чуть слышно шуршат,лопочут,о чём-то шепчутся.Лишь изредка нарушит эту тишину стайка птиц ,перелетающих с дерева на дерево.И снова всё как будто замирает.      Скоро начнётся пора листопада и закружит в лесу пёстрая метель:янтарно-золотая,медно-рыжая,пунцовая....
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