Написать сочинение по одной из тем: "Почему Владимир Дубровский стал разбойником?"; "Владимир Дубровский и Маша Троекурова"

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Сочинение на тему: «Владимир Дубровский и Маша Троекурова» Маша и Владимир родились и воспитывались в разных семьях. Семья Маши Троекуровой была очень обеспеченной, а Владимир рос в бедной семье. По взглядам и характеру они тоже сильно различаются. Владимира никогда не беспокоило будущее, он растрачивал средства, многое себе позволял. Маша была очень хорошо воспитана, образованна, любила читать французские романы, она скромна и любит мечтать. Когда в доме появился Дефорж, он не произвел на Машу никакого впечатления, но когда он мужественно повел со зверем, и убил медведя, Машу поразил этот поступок, и она оценила Дефоржа и изменила свое отношение к нему. Молодые люди стали больше общаться и проводить время вместе, Маша обладала хорошим слухом, поэтому француз начал заниматься с ней музыкой. Прошло время, и Дефорж покорил сердце молодой девушки. Когда Маша узнала на встрече в саду, что перед ней Дубровский она очень удивилась. Она узнала, что ее чувства взаимны. В это время отец Маши - Троекуров, человек очень грубый и своенравный, решил выдать Машу замуж за старого князя Верейского, ради богатства, которое было у князя. Маша очень не хотела выходить замуж за старика, но ее мнения никто не собирался учитывать. Она решила попросить помощи у Дубровского, как они и договорились кольцо, которое он ей дал, она положила в дупло, с помощью брата. Во время венчания она была очень бледной и выглядела нездоровой, она постоянно ждала, что приедет Дубровский, но его так и не было. Ей пришлось согласить стать женой Верейского. Когда они после венчания ехали в свое имение, их карету остановил Дубровский, он хотел дать ей свободу. Она не согласилась, так как уже была обручена и дала клятву. На этом история любви Дубровского и Маши закончилась. Она поступила по чести и совести, не нарушила свою клятву. Оба героя были преданны своему слову. Ради свободы совести они отказались от своей любви.