Написать сочинение с глаголами в разном наклонении на тему ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛО ЛЕТА!Пожалуйста ,у меня осталось 2 часа

Русский язык
Написать сочинение с глаголами в разном наклонении на тему ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛО ЛЕТА!Пожалуйста ,у меня осталось 2 часа
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лето прекрасная пора! Летом у нас каникулы, фрукты, овощи , темнеет поздно, мы не делаем домашнее задание. Но если бы его не было. Земля бы не была согрета, все время шел бы только дождь или снег, все бы ходили всегда в шапках ботинках,мы бы не могли купаться в речке, у нас бы не было загара, длинных каникул. Я не представляю как бы мы жили без лета? ДОПОЛНИ КАК ТО НИЧЕГО БОЛЬШЕ ПРМДУМАТЬ НЕ МОГУ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Построить график функции у=-х4+6х2-9
Ответить
Математика
Срочнааааааа!! сколко полторы четверти 10
Ответить
История
Синквейн на тему фараон плиз
Ответить
Геометрия
В четыре одинаковые конистры помещается 8 литров бензина. Сколько литров бензина ??омещается в три такие конистры?
Ответить
Українська мова
Побудувати звукови схеми слов,ящик,джмиль,кукурудза
Ответить