Написать сочинение с глаголами в разном наклонении на тему ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛО ЛЕТА!Пожалуйста ,у меня осталось 2 часа

Гость: Гость:

Лето прекрасная пора! Летом у нас каникулы, фрукты, овощи , темнеет поздно, мы не делаем домашнее задание. Но если бы его не было. Земля бы не была согрета, все время шел бы только дождь или снег, все бы ходили всегда в шапках ботинках,мы бы не могли купаться в речке, у нас бы не было загара, длинных каникул. Я не представляю как бы мы жили без лета? ДОПОЛНИ КАК ТО НИЧЕГО БОЛЬШЕ ПРМДУМАТЬ НЕ МОГУ