Написать сочинение в стили нравоучительной статьи о жадности,лени,о зазнайстве ч??обы присудствавал какойто 1 гирой

Гость: Гость:

Жил однажды мальчик вася ему было 7 лет и у него было много конфет. Друг попросил чтобы он дал ему конфетку, а вася ему не дал и у его друга потом было еще больше конфет и он с Васей не поделился Вывод: делай другим людям хорошее и они к тебе так же относиться будут