Написать сочинение в стили нравоучительной статьи о жадности,лени,о зазнайстве ч??обы присудствавал какойто 1 гирой
Литература
Написать сочинение в стили нравоучительной статьи о жадности,лени,о зазнайстве ч??обы присудствавал какойто 1 гирой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил однажды мальчик вася ему было 7 лет и у него было много конфет. Друг попросил чтобы он дал ему конфетку, а вася ему не дал и у его друга потом было еще больше конфет и он с Васей не поделился Вывод: делай другим людям хорошее и они к тебе так же относиться будут
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Русский язык
Распространите предложения второстепенными членами: Звонок. Ученики разговаривали. Вошла учительница. Наступила тишина. Начался урок. Дети слушал...
Алгебра
География