Написать сочинения Описание с элементами рассуждения ТЕМА: какая собака или кошк?? мне нравится и придумать свой План. Заранее спасибо только очень быстро
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Написать сочинения Описание с элементами рассуждения ТЕМА: какая собака или кошк?? мне нравится и придумать свой План. Заранее спасибо только очень быстро
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самое любимое домашнее животное для меня остается именно кошка. Они как некие ангелы-прислужники, которые следят за нами, пока мы сидим дома и смотрим телевизор. Из миллиона различных пород, больше всего мне запомнилась сиамская кошка. Отличительными чертами которой являются тонкое, длинное тело, голова в виде длинного клина, большие глаза ярко-синего цвета, очень большие уши. Шерсть короткая, плотно прилегающая к телу. Очень длинный хвост, тонкий от самого основания с заостренным кончиком. Сиамская кошка имеет внешность похожую на альбиноса. Цвет такой кошки в основном светлый с темными окончаниями. Это придает ей грациозность и шик. Эти кошки очень активны и им всегда нужно уделять большое внимание. А также они очень заботливы по отношению к окружающим, поэтому он очень миролюбив и спокоен со своими хозяевами. План: 1. Любимое домашнее животное. 2. Сиамская кошка и ее особенности. 3. Необычный окрас. 4. Отношение к хозяевам.
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