Написать стих который состоит из 5 рядов,каждый ряд начинается на букв В,ну или слово на букву В.Помогите
Русский язык
Написать стих который состоит из 5 рядов,каждый ряд начинается на букв В,ну или слово на букву В.Помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вижу я на крыше птицу вижу так вижу что она делает вижу и понять немогу вдруг я вспомнил это же птица моего соседа внес я ее домой и отдал соседу
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