Написать сжатое изложение!вот текст О читателях, в отличие от писателей, говорят редко и мало, а между тем читатель в литературе – лицо незаменимое, ничуть не менее важное, чем писатель. Ведь без него не только современные кн...

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Написать сжатое изложение!вот текст О читателях, в отличие от писателей, говорят редко и мало, а между тем читатель в литературе – лицо незаменимое, ничуть не менее важное, чем писатель. Ведь без него не только современные книги, но и все произведения Гомера, Данте, Шекспира, Гёте, Пушкина похожи лишь на немую и мёртвую груду бумаги! Конечно, отдельные читатели могут иной раз ошибочно судить о книгах. Совершить ошибку может даже целое читательское поколение! Но всё равно рано или поздно эта ошибка будет исправлена следующим поколением читате- лей, и мы начнём осознавать литературные величины в их истинных масштабах. Так что за Читателем в большом, собирательном значении всегда останется пос- леднее слово в оценке литературного произведения. Чтобы это читательское слово было сказано, автору нужны читатели внима- тельные, талантливые, имеющие тонкий вкус. Именно на них, на этих чутких лю- дей, которые обладают живым, творческим воображением, и рассчитывает автор, когда напрягает все свои душевные силы в поисках верного образа, верного пово- рота действия, верного слова.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Информация о тексте для сжатого изложения: 1. Читатель столь же важен для литературы, как и писатель.2. За читателем всегда остается последнее слово в оценке того или иного литературного произведения.3. Автор, создавая литературное произведение, рассчитывает на читателя талантливого, обладающего чувством вкуса, который может в полной степени оценить художественные достоинства книги.В отличие от писателей, о читателях говорят мало, хотя читатель в литературе является незаменимым лицом. Без него все книги всего лишь неживая бумага. Читатели могут ошибочно судить о книгах, но с помощью других читателей мы познаем истинные масштабы литературных величин. В оценке произведения последнее слово всегда остается за читателем. И чтобы  это слово было сказано, автору нужны читатели, имеющие тонкий вкус. На таких чутких людей и рассчитывает автор, когда напрягает все душевные силы в поисках верного слова.

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