Написать уравнения реакция взаимодействия 1)пропана с водой 2)этилен с молекулой хлора 3) метана с азотной кислотной

Химия
Написать уравнения реакция взаимодействия 1)пропана с водой 2)этилен с молекулой хлора 3) метана с азотной кислотной
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реакция пропана с водой не может быть. алканы с водой не реагируют.
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