Написать условие к задаче. Маме 32 года,дедушка старше мамы на 30 лет,а бабушка на 3 г??да моложе дедушки.Сколько лет

Математика

Написать условие к задаче. Маме 32 года,дедушка старше мамы на 30 лет,а бабушка на 3 г??да моложе дедушки.Сколько лет

Автор: Гость