Написать условие к задаче. Маме 32 года,дедушка старше мамы на 30 лет,а бабушка на 3 г??да моложе дедушки.Сколько лет
Математика
Написать условие к задаче. Маме 32 года,дедушка старше мамы на 30 лет,а бабушка на 3 г??да моложе дедушки.Сколько лет
Ответ(ы):
Гость:
Дедушке-32+30=62 бабушке-62-3=59
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