Написать в правильном порядке фазы митоза и соответствующие им процессы. Стадии митоза. 1.профаза 2. метафаза 3. анафаза 4. телофаза 1. хромосомы достигают максимальной спирализации и располагаются упорядоченно на экватор...

Биология

Написать в правильном порядке фазы митоза и соответствующие им процессы. Стадии митоза. 1.профаза 2. метафаза 3. анафаза 4. телофаза 1. хромосомы достигают максимальной спирализации и располагаются упорядоченно на экваторе клетки. 2. каждая хромосома «расщепляется» на две хроматиды, которые с этого момента называются дочерними хромосомами. 3. увеличивается объем ядра, и вследствие спирализации хроматина формируются хромосомы. 4. Нити веретена, прикрепленные к центромерам, сокращаются и тянут хроматиды (дочерние хромосомы) к противоположным полюсам клетки. 5. расположившиеся у полюсов хромосомы деспирализуются и становятся плохо видимыми. 6. Постепенно растворяются ядрышки и ядерная оболочка, и хромосомы оказываются беспорядочно расположенными в цитоплазме клетки. 7. Центриоли расходятся к полюсам клетки. 8.Вокруг хромосом у каждого полюса из мембранных структур цитоплазмы формируется ядерная оболочка, в ядрах образуются ядрышки.

Автор: Гость