Написать(выписать) направления и общественных движений: Либо в виде таблицы, либо сложного плана: идеи, цели, представители, методы, судьба. Сравнить взгляды заводчиков и славянофилов (по своим критериям)
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Написать(выписать) направления и общественных движений: Либо в виде таблицы, либо сложного плана: идеи, цели, представители, методы, судьба. Сравнить взгляды заводчиков и славянофилов (по своим критериям)
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Гость:
Примерно так. Не знаю, какие тут могут быть "свои критерии".
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