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Написати 5 іншомовних слів з апострофом
Написати 5 іншомовних слів з апострофом
Ответ(ы):
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Об экт, комп ютер, интерв ю, прем эра, верф ю
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