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Написати по 2 односкладні речення
Написати по 2 односкладні речення
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зроби мою відповідь найкращою будь ласка
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