Написати розповідь про Клима Джура з повісті засіб від преляку або ТТб За таким планом1.Як звати головного героя 2.Скількі йому років 3.Зовнішній вигляд 4.Поведінка та вчинки 5.Заняття уподобання 6.Стосу...

Написати розповідь про Клима Джура з повісті засіб від преляку або ТТб За таким планом1.Як звати головного героя 2.Скількі йому років 3.Зовнішній вигляд 4.Поведінка та вчинки 5.Заняття уподобання 6.Стосунки з однолітками дорослими та ріднею 7.Риси харектеру моє ставлення до героя