Написати розповідь про Клима Джура з повісті засіб від преляку або ТТб За таким планом1.Як звати головного героя 2.Скількі йому років 3.Зовнішній вигляд 4.Поведінка та вчинки 5.Заняття уподобання 6.Стосу...
Написати розповідь про Клима Джура з повісті засіб від преляку або ТТб За таким планом1.Як звати головного героя 2.Скількі йому років 3.Зовнішній вигляд 4.Поведінка та вчинки 5.Заняття уподобання 6.Стосунки з однолітками дорослими та ріднею 7.Риси харектеру моє ставлення до героя
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1. Клим 2.10 3.зріст десь 1,50-1,55 4.поведінка в нього була спочатку боягузлива а потім впевнена. 6.Стосунки в нього були хороші.