Написати розповідь про свою улюблену телепередачу(Супермодель по-українськи)

Я дуже люблю дивитися телепередачу "Все буде добре" на СТБ. У цій передачі дуже багато корисних порад. Наприклад, які вправи треба робити, щоб зхуднути, як вберегти своє дитя від захворювань. Мені дуже подобається, коли готують. Постійний шеф кухар, якій там готує це Ектор Хіменес Браво. Завдяки йому, я навчилася готувати, дізналася про нові види страв. Ще мені подобається рубрика у цій программі, де можна зробити подарунки своїми руками. По - перше це дешево, по- друге гарно, по - третє цікаво. Получаються дуже гарні речі, аж не віреться, що це можна зробити самому. Тому я дуже люблю цю телепередачу, можна дізнатися багато нових та цікавих для себе речей. Я намагаюся ніколи не пропускати час, коли вона починається, щоб побачити усе. Бажаю вам теж подивитися телепередачу "Все буде добре".