написати твір на тему смішний випадок з мого життя під час літніх канікул. 20 балів ще плюс 5 за найкращу відповідь будь ласка допоможіть срочно треба .

Смішна історія сталася зі мною влітку , коли я гостював у бабусі на дачі. Це дивне місце – буйна зелень , зарості соковитоїі стиглої малини , плодові дерева , по гілках яких дуже весело дертися , щоб зірвати стигле яблуко або ароматну грушу.