Написати твір за вибором, пов'язаний з твором Мольєра "Міщанин-шляхтич": 1) Бути лю??иною - високе мистецтво; 2) Як не перетворитися на пана Журдена.

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Що означає бути Людиною? – На це питання кожен відповість по-різному. Не тому, що існує безліч визначень, а у зв'язку з тим, що кожна людина живе своїм життям і, природно, у всіх різні поняття про себе, про людину. Хтось вважає, що людина – це всього лише рядова ланка в нескінченному ланцюжку подій, а хтось думає, що людина – це найголовніше, навколо чого обертаються всі події і дати. Людина – цар природи, людина може перетворити її, але, все ж вона не може створити природу з нічого, а може лише використовувати її ресурси. Це одне із свідчень того, що людина не найважливіша істота з тих, які є на Землі. Жоден людський орган по складності не зрівняється зі смоктальним апаратом клопа. Людина не може бачити і чути гостріше, ніж орел і летюча миша. Єдина з живих істот на планеті, яка руйнує природу, є людина. Не лев і не тигр, бо вони всього лише слідують інстинктам, полюючи на інших, більш слабких тварин. Але людина не зупиняється на цьому, вона йде далі, руйнуючи природу все більше і більше. Отже, перше, з чого складається мистецтво бути людиною, це розуміння того, що у своїх руках ти тримаєш велику силу, здатну зруйнувати все живе, і цю силу треба направляти на благі і правильні справи. Для мене бути людиною – це відчувати і мислити. Бути людиною – це можливість управляти своїм часом. Лише людина може сказати: «День належить мені». Зовні всі люди однакові – у всіх нас є голова, руки, плечі, пальці. Але не зовнішній вигляд робить людину людиною. Людина стає людиною, набуваючи певні внутрішні риси, цінності. Людина повинна мати мораль, моральність, високі духовні, душевні, особистісні якості, характер. Людина повинна контролювати емоції, бажання, бути терплячою, чесною, справедливою, милосердною, вірною і сміливою. Крім того, людина повинна постійно розвиватися. Бути людиною – це значить вести свідоме життя, мати право вибору і користуватися вибором, бути індивідуальністю. Взагалі, людина в науковому сенсі – це тварина, ссавець, клас приматів. І людина іноді проявляє свої тваринні інстинкти. Вона буває зла, агресивна, може образити слабкого тощо. Але людина, будучи частиною тваринного світу, дуже відрізняється від нього. Сучасна людина і стала Людиною, коли навчилася співчувати близьким, любити Батьківщину, коли відточила свій розум, навчилася розраховувати свої сили, планувати майбутнє. Людиною можна називати того, хто вміє ставити себе на місце інших, співпереживати хворим і слабким, поважати своїх предків, хто здатний перебороти свої слабкості, працювати над собою, хто розуміє мистецтво і здатний до творчості. Я думаю, що розуміти, що таке Людина, засвоїти мистецтво бути Людиною – не так просто. Що відрізняє людину від інших істот на землі? Людина, як унікальна істота на землі, має душу. Що означає володіти душею? Це означає вміти відчувати: сміятися і плакати, володіти емоціями, вміти любити, бути схильним до творчості і винахідництва. Чинити так, як тобі хочеться, по своїй совісті і почуттям, так, як забажає душа – це і є мистецтво бути людиною!