написать 10 предложений с междометием и звукоподражательными словами

Ах, твоя красота ни с чем не сравнима! Ух, ну и холодно сегодня. На тебе, а я уж собрался в гости. Эх, так неудачно вышло, извините, что побеспокоил. Господи, что с ними случилось?! "Гав-гав"- говорит собака "Мяу" - говорит кошка "Муу" - говорит корова Бум, прогремел взрыв и все замерли. "Дзинь-дзинь" - прозвенел звонок и мы вышли с урока