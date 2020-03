Написать 15 предложений Past continios. И 15 предложений Present continios

Гость: Гость:

What are your brothers doing at the moment? Чем сейчас занимаются твои братья? Is she playing tennis now? Она сейчас играет в теннис? Are you listening to the manager? Ты слушаешь менеджера? Is it raining outside? На улице идёт дождь? Are they playing computer games now? Они сейчас играют в компьютерные игры? My brothers aren’t watching cartoons now. Мои братья не смотрят сейчас мультфильмы. She isn’t playing tennis now. Она не играет сейчас в теннис. You aren’t listening to the manager now. Ты не слушаешь менеджера. It isn’t raining outside. На улице не идёт дождь. They aren’t playing computer games now. Они сейчас не играют в компьютерные игры. My brothers are watching cartoons now. Мои братья сейчас смотрят мультфильмы. She is playing tennis now. Она сейчас играет в теннис. You are listening to the manager now. Ты сейчас слушаешь менеджера. It is raining outside. На улице идёт дождь. They are playing computer games now. Они сейчас играют в компьютерные игры.