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Написать 2 приказки.
Написать 2 приказки.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1. Друг пізнається в біді. 2. З ким поведешся,того й наберешся.
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