Написать 2 текста по русскому языку на тему описание животных

1)Я очень люблю домашних животных, поэтому у меня их очень много. У кого-то хобби -коллекционировать марки, заниматься спортом, рисовать или изучать иностранные языки, а мое хобби – это животные. Мне нравиться ухаживать за ними, кормить и просто наблюдать за ними. Я считаю, что животные доставляют нам радость и положительные эмоции. Это, в свою очередь, несет позитивный эффект для нашего морального и психологического состояния.Итак, позвольте мне рассказать вам больше о моих любимцах. В моем доме вы найдете две собаки и одну кошку, аквариум с рыбками и два хомячка. Больше всего я люблю собак, но моя мама обожает кошек. Мой брат по характеру очень замкнутый человек, поэтому он держит рыбок, а вот моя сестра любит хомячков. Что касается папы, то его любви хватает всем животным. Он, также как и я, не прочь поиграть с любым питомцем в нашем доме.Как я уже сказал ранее, за собак ответственен в доме я. Каждый день я выгуливаю их по два раза. При первой же возможности я играю с ними с мяч или бросаю им искусственную косточку. Мои собаки очень умны и знаю немало трюков.Я считаю, что жизнь без животных была бы скучна. Животные – это наши друзья, которые никогда не оставят тебя в трудную минуту. 2)Я очень давно хотела хомячка. И наконец-то мама на День Рождение купила мне его! Он был рыженький, с большими щечками и маленькими крапинками на боку. Просто прелесть! Я ухаживала за ним. Кормила и поила его, иногда я выпускала это маленького прекрасного зверька побегать по квартире. И я его очень сильно любила. Конечно, как же не любить это маленькое и беззащитное существо? Я назвала его Хома. Хома был очень добрый и умный хомяк. Он не кусался и не боялся, когда его вытаскивали из клетки. Он терпел когда его тискали. Но однажды Хома заболел. Я очень сильно расстроилась и не отходила от клетки. Я ухаживала за ним. Ах, маленький бедненький Хома! Но вскоре он выздоровел. И я была счастлива. или В день моего рождения, когда мне исполнилось шесть лет, мне подарили хомячка в клетке. Я назвал его Сеня и очень полюбил его. До Сени у меня не было животных, даже кошки. А тут такой симпатичный зверек. Я даже спать в этот вечер не хотел ложиться, хотя поспать любил всегда и с удовольствием укладывался не позже девяти. Родители поняли, что этот подарок для меня оказался наилучшим. Я наблюдал за Сеней постоянно, когда был дома. Просыпаясь, бежал к клетке, здоровался с новым другом, кормил его. Мне всегда казалось, что он хочет есть. Наверное, это потому, что сколько бы ему ни давали семечек, кусочков морковки, хлебных корочек, все мгновенно исчезало. Сначала я с опасением посматривал на его животик, не слишком ли он растягивается. Потом обнаружил, что животик вроде бы не слишком толстеет, а вот щечки — это чудо! Они раздувались на глазах, причем не всегда одинаково: нередко одна была намного толще другой. Вот запасливый какой Сеня! Я даже попробовал было по его примеру тоже приберечь «на потом» то конфету, то кусочек торта, но у меня не хватало силы воли. А Сеня, думал я, такой волевой и умный.. . Я выходил с Сеней гулять, выпускал его побегать по травке и совсем не боялся, что он убежит от меня. Беспокоило меня только одно: чтобы он не провалился в какую-нибудь ямку. Но этого не случилось. Расстаться нам пришлось позже, по уважительной причине. Но о грустном я не буду писать. Я помню Сеню теплого, розовато-бежевого, жующего, с толстыми неодинаковыми щечками.