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Написать 2сложных предложения без союзов
Написать 2сложных предложения без союзов
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Сегодня Вася пошёл в школу, Маша поехала в зоопарк, Миша пошёл в детский сад. Корабль плыл по морю, машина в то время ехала по дороге.
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