Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Написать 5 пословиц про семью на каз.языке
Написать 5 пословиц про семью на каз.языке
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Отан — отбасынан басталады. Опасызда oтан жо. Отан оттан да ысты. Отан шін крес — ерге тиген лес Отансыз адам — ормансыз блбл.
Похожие вопросы
Помогите пожалуйста по английскому языку!!! ЗАДАНИЕ К УПРАЖНЕНИЯМ. Перепишите и письменно переведите предложения на русский язык, обращая внимание ...
В коллекции было 9 больших машинок, а маленьких-в 5 раз больше . Сколько всего машинок было в коллекции? Помогите плииз Дам 45 баллов ...
Найдите определенный интеграл
Напишите кому не сложно краткое изложения по книге Гарри Поттер и Узник Азкабана. (10-15 линий)
Пусть с клавиатуры вводятся последовательно N целых чисел. Найти количество двухзначных чисел
Какую орфограмму нужно знать что вставить буквы в слова грустно солнца поздних?
Пересказ сказки ХАВРОШЕЧКА
Как разбить слово на слоги ДЛЯ ПЕРЕНОСА ШУСТРО
Докажите, что верно равенство: √25=5 √9/4=1,5 √3,24=1,8 √1| 15/49=1| 1,7 √196=14 √0,25=1/2
Изложите замысел и итоги проводимых П.А.Столыпиным преобразований. Чем, на ваш взгляд можно объяснить интерес к личности и деятельности Петра Столы...
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск