Написать 5 пословиц про семью на каз.языке

Написать 5 пословиц про семью на каз.языке

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Отан — отбасынан басталады. Опасызда oтан жо. Отан оттан да ысты. Отан шін крес — ерге тиген лес Отансыз адам — ормансыз блбл.
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