Написать 5 предложение о Ниагарском водопаде по английский
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Написать 5 предложение о Ниагарском водопаде по английский
Ответ(ы):
Гость:
Height of falls makes 53 meters.
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