Написать 5 предложений "у меня нет ... , но я хочу это" и 5 предложений "у меня нет ... , и я не хочу это"

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Написать 5 предложений "у меня нет ... , но я хочу это" и 5 предложений "у меня нет ... , и я не хочу это"
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У меня нет дубленки, но я хочу ее купить. у меня нет автомобиля, но я хочу его водить. у меня нет квартиры, но я хочу жить без родителей. у меня нет своего бизнеса, но я хочу его завести. у меня нет силы воли, но я очень хочу, чтобы она была. у меня нет домашнего животного, и я не хочу его заводить. у меня нет богатых поклонников, и я не хочу, чтобы они у меня были. у меня нет собственной дачи, и я не хочу ее приобретать. у меня нет крутого мобильного телефона - да и зачем он мне? у меня нет безграничной власти над людьми, и мне она не нужна.
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