Написать быстро сочинение на тему"все средства языка выразительны надо лишь умело пользоваться ими"используя стих заболоцкого "некрасивая девочка" сро чно надо 30 мин до школы осталось

Выразительные средства, которые использует Н. Заболоцкий в стихотворении "Некрасивая девочка", помогают нам воспринимать людей такими, какие они есть на самом деле, а также размышлять над тем, что человек привык "обожествлять". Так, главная героиня стихотворения, отличается своей внешностью от других, более красивых девочек, но она, в противовес этому, имеет "младенческую грацию души", что очень важно и должно цениться, как и красота. Выразительно - изобразительные качества помогают понять нам всю красоту в данном стихотворении, не только со стороны внешности, но и со стороны души. Идёт сравнение человеческой красоты с огнём или же пустотой, что означает: истинное великолепие или же простой обманчивый вид, которому не стоит уделять внимания.