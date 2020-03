Написать что я коллекционирую 10 предложений англ яз

I want to spend them in mountains. Skiing is a very popular sport in my country. It is very interesting. Even our prime minister likes skiing, it is his hobby. I began to ski with my father and sister in my childhood. We often go the forest and spend our time there. I think that the fresh air, clear nature and sport are very healthy for me. That’s why my hobby is skiing. The mountain-skiing camp site is situated in Karpaty. It is about 200 kilometers from my сity. This camp site is very popular and many people visit it every year. There are 4 skiing tracks. Three of them are for skiing and one is for snowboards. In addition, there is the elevator, a cafe and the house, where you can have a rest. The length of the track is about 3 kilometers. The speed that you can gather there is very fast. Later, after this camp site I want to visit my grandfather who lives in another city. I miss him. So, that is all about my holidays. Write to me more often. Good luck. Truly Yours, Maksim Перевод письма на русский язык. Дорогой Антон, Я пишу тебе, чтобы рассказать тебе о моих следующих зимних каникулах. Я хочу провести их в горах. Катание на лыжах - очень популярный вид спорта в моей стране. Это очень интересно. Даже наш премьер министр любит кататься на лыжах - это его хобби. Я начал кататься на лыжах, когда был маленький, с моими папой и сестрой. Мы часто бываем в лесу и проводим там свое время. Я думаю, что свежий воздух, чистая природа и спорт очень полезны для меня. Вот почему мое любимое хобби - катание на лыжах. Горнолыжная база находится в Карпатах. Это в двухстах километрах от моего города. Эта база очень популярна и каждый год ее посещают очень много людей. Там есть 4 лыжные трассы. Три из них - для лыж, одна - для сноуборда. Также там есть подъемник, кафе и дом, где ты можешь отдохнуть. Длина трассы примерно 3 километра. Скорость, которую можно там развить, очень высока. Затем, после этой базы, я хочу поехать к моему дедушке, который живет в другом городе. Я по нему скучаю. Итак, вот и все мои каникул. Пиши мне чаще. Удачи. Искренне твой, Максим